أهالي الجولان المحتل: الجولان أرض عربية سورية والاحتلال إلى زوال

جهينة نيوز:

جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل التأكيد على أن الجولان كان وسيبقى أرضاً عربية سورية يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد وأن الاحتلال الاسرائيلي إلى زوال.

وشدد أهلنا في الجولان المحتل في بيان لهم على تمسكهم بأرضهم وبالهوية العربية السورية وانتمائهم لوطنهم سورية ومواصلتهم التصدي للممارسات القمعية والعنصرية لسلطات الكيان الصهيوني بحق أهالي الجولان المحتل والإجراءات العدوانية والتوسعية الرامية إلى تهويد الجولان المحتل.

وأكدوا في بيانهم استعدادهم للتضحية في سبيل المحافظة على هوية الجولان السوري المحتل وانتمائه للوطن الأم سورية قائلين: “نحن على ثقة كاملة أنه مهما حاول الاحتلال مستغلاً أدواته طمس الحقائق وتشويهها فسيبقى الجولان عربياً سورياً وسيعود إلى حضن الوطن الأم رغم أنف الاحتلال وعملائه وأدواته”.