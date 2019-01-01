بتكليف من الرئيس الأسد.. الهلال يقدم واجب العزاء للمطران ايفازيان باستشهاد الأب بيدو ووالده

جهينة نيوز:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم واجب العزاء لنيافة المطران انترانيك إيفازيان رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات باستشهاد الأب هوسيب حنا بيدو ووالده على يد عصابات الحقد والإجرام.

ونقل الهلال لذوي الشهيد أسمى آيات العزاء من الرئيس الأسد مؤكداً أن استهداف رجال الدين يمثل استهدافاً لصوت الحق الذي يدعو إلى التآخي والمحبة والسلام ومحاولة يائسة من شذاذ الآفاق لإقامة شرخ بين أطياف النسيج السوري الواحد الذي كشف باكراً خيوط المؤامرة فما كان منه إلا أن التف حول جيشه العقائدي ووقف خلف قائده.

وكانت التنظيمات الإرهابية قامت باستهداف الأب ووالده أثناء جولتهما على الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في دير الزور يوم أمس