استراليا: حرائق الغابات تصل الى ضواحي سيدني

جهينة نيوز:

وصلت حرائق الغابات التي تجتاح شرق استراليا إلى ضواحي مدينة سيدني الثلاثاء ما دفع رجال الإطفاء لرش مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال أكبر مدن البلاد.

واشتعل حريقان في ضاحية تورامورا الواقعة على الشاطئ الشمالي على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط أكبر مدن أستراليا، ودمرا غابات أشجار الكينا واشتعلت النيران في المنازل قبل أن يتم السيطرة على الحرائق.

ومع حلول الليل، قالت السلطات إنها “تسيطر على حريق آخر مشبوه في حديقة وطنية في الضواحي الجنوبية للمدينة.

وعلى مدار اليوم، اشتعل أكثر من 300 حريق غابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا بسبب الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة والأراضي العشبية الجافة التي تؤدي الى أخطر الظروف التي شهدتها البلاد.