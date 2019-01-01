سرايا القدس تستهدف تجمع لجنود الاحتلال شرق رفح

جهينة نيوز:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون اتجاه تجمع للجنود "الإسرائيلي" خلف موقع أبو مطبيق العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها بثته "قناة فلسطين اليوم" نسخة عنه، "إنه في تمام الساعة الثالثة عصرًا، اليوم الثلاثاء، تمكنت وحدة المدفعية من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون، اتجاه تجمع للجنود الصهاينة في محيط موقع أبو مطبيق العسكري"، مؤكدًا بوقع إصابات بين صفوف الجنود.

وأوضحت السرايا بأنه تم مشاهدة طائرات العدو، لحظة هبوطها في مكان الاستهداف، ما يؤكد دقة إصابة الهاون.

كما اكدت على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان "إسرائيلي" غاشم ضد أبناء شعبنا، والمضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا.