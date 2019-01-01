في سياق التماهي مع الاحتلال المانيا تدين الضحية دفاعاً عن الجلاد

جهينة نيوز:

أدانت ألمانيا رد المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال الاسرائيلي بصواريخ أطلقت من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ودعت إلى نزع فتيل التوتر قائلة إنه لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء في اشارة منها للمستعمرين.

وصرحت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته "رويترز": "نستنكر إطلاق الصواريخ على (اسرائيل) بأشد الكلمات، وندعو لضبط النفس وإنهاء العنف، ونؤيد بشدة الجهود المبذولة من مصر والأمم المتحدة للوساطة حيال ذلك".

وكان جيش العدو الاسرائيلي قد استهدف اليوم مبنى مدني في دمشق يقيم فيه قيادي في الجهاد الاسلامي و اسرته و مواقع في قطاع غزة المحاصر من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي و هو ما دفع حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان الاسرائيلي, مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاعتداءات الاسرائيلية على سورية و غزة لم تتوقف خلال السنوات الماضية.