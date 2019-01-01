ماكرون يحذر من "أزمة غير مسبوقة" تهدد النظام العالمي

جهينة نيوز:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن النظام السياسي العالمي يعاني "أزمة غير مسبوقة"، ودعا إلى إقامة تحالفات من نوع جديد، والتعاون لتسوية قضايا العالم.

وأضاف ماكرون، خلال افتتاح "منتدى باريس الثاني من أجل السلام": "نعيش أزمة غير مسبوقة في نظامنا الدولي".

وشدد على ضرورة إيجاد "سبل تعاون جديدة، وتحالفات جديدة" بين الدول والمنظمات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نفسها باتت "مشلولة".

واعتبر أن الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني اليوم من أزمة.

وقال: "كان النظام مجديا لمدة سبعين عاما، لكنه سمح بظهور تباينات جديدة... هناك أزمة في ديمقراطيتنا سمحت بإعادة إحياء النهج الأحادي".

وتابع: "نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه التحديات"، داعيا إلى عدم التردد في مساءلة الهيئات الدولية.

وجاء تحذير ماكرون، بعد أيام على صدور مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست" الخميس، رأى فيها أن الناتو في حالة "موت دماغي" حاليا، وأن أوروبا تقف أمام "خطر أن تختفي عن الخارطة الجيوسياسية مستقبلا أو أقله ألا نعود أسياد مصيرنا".

وأثار تصريح ماكرون هذا ردود فعل قوية، وكان له وقعه في العواصم الأوروبية.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ردت على تصريحات ماكرون عن الحلف، ووصفتها بـ"المبالغ فيها".

لكن ماكرون دافع عن تصريحاته، وشدد على ضرورة التحدث بشكل صريح عن المشكلات.