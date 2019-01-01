الحكومة تخصص 10 مليارات ليرة سورية لإقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة

جهينة نيوز:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تخصيص 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة مجالس المدن والوحدات الادارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية (صغيرة ومتوسطة) ذات جدوى اقتصادية وتشكيل مجموعة عمل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والدولة لشؤون الاستثمار وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بما يراعي الأولويات وخصوصية كل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل.

وفي اجتماع موسع برئاسة المهندس خميس وحضور المحافظين تم التأكيد على دور كل محافظ في استنهاض الواقع التنموي والاستثماري للمجالس والوحدات الإدارية وتطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية.

وتم الطلب من المحافظين التنسيق مع اتحادات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع على إعادة إقلاعها.

وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات والخطوات الإسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع.

وفي إطار جهود إعادة النظر ببدلات أملاك الدولة المؤجرة تم تكليف كل محافظ إحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص لتتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية.

وطلب خلال الاجتماع من المحافظين توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والمشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة.

المهندس خميس أكد دور المحافظين في وضع الحلول والمبادرات انطلاقاً من المتغيرات والتحديات التي فرضتها الحرب ومسؤوليتهم عن تنفيذ خطة الدولة باعتبارهم يمثلون الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ هذه الخطة موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مزيد من المشاريع التنموية في المحافظات.