سرايا القدس تقصف مدينة "تل أبيب" بالصواريخ

جهينة نيوز:

قصفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مدينة "تل أبيب" داخل فلسطين المحتلة بالصواريخ، ردًا على اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا.

وأكدت السرايا في بيان لها، أن "الرد على اغتيال أبو العطا لن يكون محدودًا، بل سيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني".

كما قصفت سرايا القدس وفصائل المقاومة منذ فجر اليوم مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ.

ودوت صافرات الانذار بشكل متواصل في مدينة تل أبيب ويافا المحتلة وكافة المستوطنات القريبة من القطاع .

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" عن وقف الدراسة في مناطق واسعة من "إسرائيل" تبدأ من محيط "تل ابيب" وكل المدن المحيطة بها وحتى الحدود مع قطاع غزة.

فضائية فلسطين اليوم