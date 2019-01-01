لافروف: واشنطن تواصل دعم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سورية

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على حقول النفط في سورية تهدد وحدة أراضيها.

وأوضح لافروف خلال كلمة في منتدى في باريس اليوم أن واشنطن تواصل دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية وعرقلة إعادة الإعمار بهدف إطالة أمد الأزمة فيها.

ودعا لافروف المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم بعد أن هيأت الحكومة السورية الظروف الملائمة لذلك.

وتحاول واشنطن استكمال دورها الاستعماري في سورية والمنطقة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري عبر قواتها التي تقوم بأعمال سطو ونهب للنفط السوري وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا حيث نشرت صورا تظهر قوافل الصهاريج وهي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأمريكيين.