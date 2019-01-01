نيمار يخطط للعودة إلى برشلونة من بوابة ريال مدريد

جهينة نيوز:

قام البرازيلي نيمار بزيارة مفاجئة إلى مدينة برشلونة، يوم السبت الماضي، ليلتقي عددا من لاعبي برشلونة كمواطنه آرثر ميلو، مبديا رغبته بالعودة للنادي الإسباني.

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن البرازيلي يحاول بخطة جديدة العودة لصفوف ناديه السابق، حيث يستعد للظهور بأفضل وجه في لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، المقررة في 26 من الشهر الجاري، ضمن مباريات دوري الأبطال.

ويستغل نيمار بذلك حالة العداء والمنافسة التاريخية بين برشلونة والنادي الملكي، لارتداء قميص البارسا مرة أخرى، ليظهر من جديد كورقة رابحة.

يذكر بأن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.