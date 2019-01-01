روحاني: الوثوق بالرئيس الأمريكي ترامب أمر صعب للغاية

جهينة نيوز:

انتقد الرئيس الايراني حسن روحاني سياسات نظيره الاميركي دونالد ترامب ووصف الوثوق به بمثابة أمر صعب للغاية.

وقال روحاني في تصريح أدلى به خلال تدشين عشرات المشاريع الاعمارية والبنى التحتية في محافظة كرمان / جنوب شرق/ اليوم الثلاثاء ونقله موقع قناة العالم إن الرئيس الاميركي الحالي يتخذ قرارا جديدا كل يوم لذلك فإن الثقة به أمر صعب للغاية، وربما لو كان رئيس آخر هناك لانتهى هذا العمل في ايلول وماتزال بعض البلدان تستمع وتتحدث وتقترح كما إننا بدورنا نقدم المقترحات لهم.

واضاف: لقد تم التوصل الى اتفاق حول الاسس لكننا نعاني من كيفية التنفيذ ولانغلق باب المفاوضات لكنها ليست مجدية لوحدها بل ينبغي بذل الجهود والنشاط وتعزيز الوحدة والتكاتف.

وحذر من مغبة الفرقة والفجوات خلال الاشهر المقبلة بسبب الانتخابات التشريعية حيث يشتد التنافس وارتفاع الاصوات بشكل نسبي.

وعدّ طريق المقاومة بأنه يتمثل بالتفاوض مع العالم الى جانب خفض الالتزامات في الاتفاق النووي "وقد أبدينا الرفض للمقترحات المقدمة".

واشار الى زيارته لنيويورك ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، موضحاً: إنه تلقى مقترحات جيدة نسبياً خلال الزيارة وكان باستطاعته اتخاذ القرارات الرامية لكسر الحظر لكن الاجواء لم تكن بصورة يمكن معها الوثوق بالرئيس الاميركي.