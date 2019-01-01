أنصار الله: استهداف كيان الاحتلال قياديين في غزة ودمشق "عدوان سافر"

جهينة نيوز:

أدانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة الجهاد الفلسطينية، بهاء أبو العطاء، في قطاع غزة، واستهدافها منزل القيادي في الحركة، أكرم العجوري، في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الجماعة، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسمها: "هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل عدوانا إجراميا سافرا على الشعب الفلسطيني المظلوم".

ونوهت الجماعة بتمسك الشعب الفلسطيني بمقاومته للاحتلال الإسرائيلي وإصراره على استعادة أراضيه وكامل حقوقه المشروعة، مشددة على دعمها للحقوق الفلسطينية، التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرقي غزة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية: "مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وإصابة اثنين آخرين في الغارة الإسرائيلية.