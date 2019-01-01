المخرج يمان إبراهيم ينهي جولة تصويرية من مسلسل 365 يوم وربع

جهينة نيوز:

أعلن المخرج يمان إبراهيم انتهاؤه من جولة تصويرية من المسلسل الكوميدي 365 يوم وربع مع نخبة من الفنانين السوريين والتي صورها بين اللاذقية وطرطوس

وكتب على صفحته في فيسبوك " جولة صعبة ومتعبة بس حلوة كتير بطرطوس واللادقية.. اخترنا مجموعة من الكاستينغ اللي شاركونا مشاهد حلوة ومميزة مع نجومنا الحلوين والمميزين صفاء رقماني . تولاي هارون .عهد ديب .محمد قنوع .عبدالله شيخ خميس . احمد مللي . بسام دكاك .كناز سالم .اسماعيل مداح .ناتاشا عبد الرحمن. واخرون ..

كما وجه الشكر في منشوره لكل من تعاون معه في التصوير فتابع قائلا" شكر كبير لمطعم الجغنون في اللاذقية والشكر الأكبر لعراب الفن والفنانين الأستاذ زهير حيدر مجمع الزاهي السياحي بطرطوس ..

شكر للفنان وليم فارس لتقديم التسهيلات والمساعدة

ومتل العادة بحب اشكر كل الفنانين والفنيين اللي شاركونا هالجولة من 365 يوم وربع واللي حبوا وأمنوا بمشروعنا "

يذكر أن مسلسل 365 يوم وربع مسلسل اجتماعي يعتمد على لوحات فنية تحكي الواقع الاجتماعي للناس بطريقة كوميدية ناقدة وهادفة، ويسلط الضوء على التفاصيل اليومية التي يعيشها المواطنون ومشاكلهم ومعاناتهم وهو من إنتاج شركة لاند مارك للإنتاج الفني