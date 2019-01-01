الكرملين قلق إزاء تفاقم الوضع في قطاع غزة

جهينة نيوز:

أعرب الكرملين اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تصاعد الوضع في قطاع غزة وإسرائيل، داعيا الطرفين إلى الهدوء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لتفاقم الوضع في قطاع غزة، خاصة بعد تبادل قصف الصواريخ بين إسرائيل وجماعة الجهاد الفلسطيني: "نحن قلقون بشأن الوضع المتوتر في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على تهدئة وحل جميع المشاكل حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي: "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو، حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".