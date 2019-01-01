الصور الأولى لباسم مغنية في "سر"

جهينة نيوز:

يواصل الفنان اللبناني باسم مغنية تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

وأكّد مجدي أن مغنية نجم في بلده، ويتمتع بشعبية واسعة لدى المصريين والعالم العربي، بسبب قدراته التمثيلية العالية، ما جعله على رأس الخيارات المفضلة بالنسبة للشركة المنتجة.

وشدّد المنتج مجدي على أهمية دور مغنية الصعب إذ يعتمد على اداء شخصية تمرّ بتحولات كثيرة بسبب الإنعطافات الدرامية الحادة التي تقع فيها، والصراعات القيمية التي تطرح أمام المشاهد أسئلةً حول تكاملها أم تناقضها.

ويضم العمل الدرامي إلى جانب مغنية في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم داليدا خليل ووسام حنّا، والفنانة السورية رواد عليو.

ويحمل توقيع مؤيد النابلسي في التأليف والسيناريو والحوار، ومروان بركات في الإخراج.

وتجري حالياً عمليات تصوير "سر" في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

وكانت "ميديا هاوس بيكتشرز" شاركت مؤخراً في فعالياتMipcom في مدينة كان الفرنسية، وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، حيث تم عرض البرومو الخاص بـ"سر"، ونال اعجاب المشاركين.