نقابة عمال النقل البري تطالب بتعديل تعرفة عدادات السيارات

جهينة نيوز

قال أحمد نجار رئيس نقابة النقل البري إن النقابة طالبت بتعديل تعرفة عدادات السيارات العامة بما يخدم السائق والمواطن، كما تمت المطالبة بزيادة كميات الوقود المخصص للسرافيس.

وأضاف نجار لصحيفة تشرين إنه بالنسبة لسيارات الأجرة من خارج المحافظة تم رفع كتاب عن طريق لجنة السير بمنع أي سيارة تعمل بالمحافظة ماعدا بعض المحافظات الساخنة مثل الرقة.

وتحدث رئيس النقابة عن المشاركة في اجتماعات لجنة السير ونقل الركاب بما يخدم مصالح السائقين ويحل مشاكلهم، والمشاركة في اجتماعات مع المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية لدراسة واقع مراكز الانطلاق، إضافة إلى الجولات المستمرة على العمال في قطاعاتهم والتواصل معهم والاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول لها، والعمل على تحسين واقع العمل في مكتب الدور، النقل الداخلي، مديرية النقل، الخطوط الخارجية. وفي مجال الخدمات المقدمة للعمال فقد تم تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية بما يخدم مصالح العمال المنتسبين للصندوق (طبابة-نهاية خدمة-زواج -ولادة)، كما تم تنسيب العاملين في مدارس تعليم قيادة السيارات إلى النقابة والصندوق، إضافة لرفع سقف نهاية الخدمة من ٦٠ ألفاً إلى ٢٥٠ ألفاً حيث بلغ عدد المنتسبين للنقابة ٩٦٣ منتسباً.

وكشف رئيس نقابة عمال النقل البري عن قيام المكتب النقابي بجرد جميع السيارات التي تدخل مراكز النقل المختلفة وتسجيلها ضمن برامج خاصة على الحاسوب لاستخراج بطاقة السائق المهنية وتوزيعها على جميع السائقين, كما طالبت النقابة بضرورة تعديل قانون السير بحيث يجيز لمراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل تدريب المواطنين على قيادة المركبات لقاء رسوم رمزية وعدم مطالبة سائق الباص بالمخالفة التي تقع داخل مراكز الانطلاق وبضرورة تأهيل كوادر مختصة بتطوير المدن والنقل الداخلي وزيادة عدد باصات النقل الداخلي ومعالجة صعوبات الوصول بين الكراجات شرق المدينة الى داخل المدينة وخاصة طلبة الجامعة والموظفين وضبط ممارسات سائقي التكاسي للتقيد بالتسعيرة والعمل على إلغاء رسم الإدارة المحلية على المنافذ الحدودية وتعديل قانون السير بما يمكن مراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل من تدريب المواطنين على قيادة المركبات.