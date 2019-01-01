الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس يعلن مغادرة بلاده متوجها إلى المكسيك

جهينة نيوز

أعلن الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، أنه قبل اللجوء السياسي في دولة المكسيك، مؤكدا أنه متوجه الآن إليها.

وكتب مواراليس عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إخوتي وأخواتي، أغادر إلى المكسيك، ممتن لمبادرة حكومة تلك البلد الشقيق التي منحتنا حق اللجوء للعناية بحياتنا".

وتابع، "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائما متعلقا بها. سأعود قريبا مع المزيد من القوة والطاقة".

هذا وأعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الأحد، أنه قدم استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن فوزه، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضاً.

وأعلن المعارض لويس فرناندو كماتشو، أن سلطات البلاد تبحث عن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس لتوقيفه، مؤكداً اختفاء موراليس بعد إعلان الاستقالة.

وبدوره أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما أسماه "الانقلاب" على حليفه اليساري إيفو موراليس، وأكد السفارة الفنزويلية في بوليفيا أنها تستطيع تأمين اللجوء للرئيس المستقيل وحمايته داخل مبنى السفارة.