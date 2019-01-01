ماكرون يبحث مع ترامب قضايا تتعلق بالازمة السورية وإيران وحلف الناتو

جهينة نيوز

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قضايا تتعلق بالأزمة السورية وإيران وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" القادمة.

وكتب ماكرون على تويتر اليوم الثلاثاء: "[أجريت] مكالمة هاتفية ممتازة الليلة مع الرئيس الأمريكي ترامب: سوريا، إيران، الناتو، تم تسليط الضوء على النقاط العامة، وسنلقى قبل قمة الناتو في لندن".

هذا وقد أجتمع الرئيسان أكثر من مرة، وكان أخر لقاء لهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وكان هناك "نقاط تقارب" حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي الإيراني وحرائق الغابات التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون.

وتسعى فرنسا للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حيث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول الماضي، عن اعتقاده بأن شروط عقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وإيران قد تهيأت لكنه أوضح أن الأمر متروك لهما لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما.