كيان الاحتلال الإسرائيلي يغتال قياديا في سرايا القدس.. والمقاومة ترد بالصواريخ

جهينة نيوز

استهدف كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر المروحيات العسكرية منزلا شرق الشجاعية شرق غزة فجر اليوم الثلاثاء ما ادى الى مقتل قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية:" مقتل فلسطينيان (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم جيش العدو أفخاي أدرعي في بيان "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي: "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".

من جانبها نعت سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي بهاء سليم أبو العطا في بيان رسمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شهود عيان "إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه البلدات الواقعة في غلاف غزة".