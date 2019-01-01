المكسيك ماحدث في بوليفيا انقلاب وتدعو الى عقد اجتماع طارئ

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن ما حدث في بوليفيا انقلاب، وقال إن بلاده تعتزم عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية التي تضم أغلبية دول أمريكا الشمالية والجنوبية.

وذكر إبرارد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "نعتبر ما حدث في بوليفيا أمس انقلابا"، مشيرا إلى أن الجيش طالب إيفو موراليس بتقديم الاستقالة من رئاسة البلاد، وهذا انتهاك للنظام الدستوري.

وأضاف الوزير المكسيكي: "نخطط لعقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية، لأنه على الرغم من جدية الأحداث (في بوليفيا)، كان الصمت رد الفعل على مطالبة الجيش البوليفي وعمليات الشرطة"، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمنظمة الدول الأمريكية أن تلتزم الصمت بشأن مثل هذه الأحداث.

يذكر أن كل من سوريا و روسيا و فينزويلا و نيغاراغوا اعتبرت ما حدث في بوليفيا بالإنقلاب العسكري الذي رحب به الرئيس الامريكي دونالد ترامب.