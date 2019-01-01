سكرتير مجلس الأمن الروسي: أمريكا تتدرب على "الحروب الهجينة" في الشرق الأوسط

الإثنين, 11 تشرين الثاني 2019 الساعة 22:14 | سياسة, عالمي

سكرتير مجلس الأمن الروسي: أمريكا تتدرب على

جهينة نيوز:

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن الشرق الأوسط بقي لسنوات عديدة حقلا للتدريب على تقنيات جديدة في الحروب، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، اليوم الاثنين، في مقالة "أمن روسيا في العالم الحديث" بصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "طورت الولايات المتحدة أساليب الحرب الهجينة في الشرق الأوسط".

وأشار المتحدث إلى أن الاستراتيجيات والمبادئ الكثيرة، التي تروجها واشنطن، على الصعيد العالمي، في الوقت الحالي، تمت تجربتها في مناطق معينة.

وأضاف: "أول هذه المناطق هو الشرق الأوسط، الذي تحول إلى حقل تجارب جيوسياسية أمريكية"، مشيرا إلى أن "هناك بالتحديد، تم اختبار وإتقان تقنيتي "الفوضى الخلاقة" و"الحرب الهجينة".

ولفت سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن "هذه التصرفات أدت في النهاية لنمو الإرهاب العالمي والتطرف الإسلامي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتخذ مكافحة الإرهاب، ذريعة لزيادة وجودها في الأقاليم المختلفة".


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