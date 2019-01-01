بتوجيه من الرئيس الأسد… الهلال يزور جرحى الجيش العربي السوري في الحسكة

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد زار الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال جرحى الجيش العربي السوري في المركز الإسعافي بمدينة الحسكة واطمأن على حالة الجرحى الذين أصيبوا خلال تصديهم للعدوان التركي ومرتزقته الإرهابيين في ريف رأس العين الجنوبي.

وأكد المهندس الهلال خلال لقائه الجرحى أن الجيش الذي تربى على عقيدة الحق وحب الوطن سيكون النصر حليفه وأنه لا خوف على أي جزء من التراب السوري مع وجود الجيش العربي السوري الذي يقاتل ضباطه صفاً واحداً إلى جانب مجنديه في مواجهة الإرهابيين وداعميهم.

من جانبهم أبدى الضباط والجنود المصابون استعدادهم الكامل وعزيمتهم القوية للعودة إلى جبهات القتال ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته فور شفائهم.

كما زار الأمين العام المساعد للحزب والوفد المرافق المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة والتقى الإعلاميين الذين أصيبوا خلال تغطية معارك الجيش العربي السوري ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته مؤكداً دور الإعلام الأساسي والمحوري في التصدي للحرب النفسية والإعلامية التي كان لها الحيز الأكبر من الحرب التي شنت على سورية.

وخلال اجتماع موسع في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة أكد الأمين العام المساعد أن بواسل الجيش العربي السوري يسطرون أروع الملاحم البطولية على كامل الجغرافيا السورية وهم اليوم ينتشرون على طول الحدود السورية التركية للجم أطماع أردوغان ورفع العلم السوري على كل الأراضي السورية مشدداً على أن سورية ستبقى واحدة موحدة بعلمها وجيشها.

وقام المهندس الهلال يرافقه عضو القيادة المركزية ياسر الشوفي ومحافظ الحسكة جايز الموسى وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي تركي حسن بجولة على أسواق مدينة الحسكة والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم.