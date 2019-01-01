العدو الاسرائيلي يعتدي على شبان فلسطينيين ويعتقل فتاة في البيرة

جهينة نيوز:

اعتدت قوات العدو الإسرائيلي على شبان فلسطينيين على مدخل البيرة شمال القدس المحتلة، خلال احياء الذكرى السنوية لاستشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة العشرات باختناق جراء المواجهات المندلعة والمستمرة”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال استهدفت الشبان الفلسطينيين بالقنابل الغازية، والسامة، والصوتية، ما أدى لإصابة العشرات من الشبان بالاختناقات الشديدة”.

في السياق، اعتقلت قوات العدو الفتاة الفلسطينية شروق محمد خضر (18 عاما) على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

فلسطين اليوم