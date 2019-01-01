الرئيسين الصيني و الروسي بصدد تدشين "قوة سيبيريا"

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، سيدشنان عبر جسر تلفزيوني في ديسمبر المقبل، خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين: "سيطلق الرئيسان الروسي والصيني في شهر ديسمبر عبر جسر تلفزيوني عمليات توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين عبر المسار الشرقي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع، أن شركة "غازبروم" الروسية اتفقت مع الجانب الصيني على تشغيل "قوة سيبيريا" في الـ2 من ديسمبر 2019، بعد أن كان من المقرر إطلاق الضخ اعتبارا من الشهر المذكور.

وتبلغ طاقة "قوة سيبيريا" التصديرية 38 مليار متر مكعب سنويا، حيث ستضخ الغاز من حقول سيبيريا الشرقية إلى السوق الروسية جنوب شرقي البلاد، ومنها إلى الصين.