اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان يدعو لإضراب عام من الغد حتى عودة الهدوء

جهينة نيوز:

دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الاثنين، موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ، اليوم الاثنين، خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك.

ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال الاتحاد في بيان: "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم غد الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

برر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنود قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.