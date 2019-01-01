السيد حسن نصر الله: المقاومة اليوم في أوج قوتها وهي جزء من المحور الصامد والمنتصر في المنطقة

جهينة نيوز:

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له بذكرى يوم الشهيد ان العدو يخطىء في فهم المقاومة التي تدافع عن الحق والمظلومين.

وقال السيد نصر الله: بفضل دماء الشهداء أفشلت المقاومة المخطط التكفيري الإرهابي الذي كان معدا ليغير وجه لبنان والمنطقة.. والمقاومة اليوم في أوج قوتها وهي جزء من المحور الصامد والمنتصر في المنطقة.

واشار السيد نصر الله الى أهمية موقف عبد الملك الحوثي حيث أنه يصدر عن قائد لجبهة تقاتل قوى العدوان منذ 5 سنوات وهذا الموقف اعلان بعامل قوة إضافي في محور المقاومة وهو اليمن داعيا حركات المقاومة في المنطقة بأن تعتز بموقف السيد الحوثي وتعده عامل قوة إضافيا.