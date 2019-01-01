بحثا عن خاتم صديقهما فوجدا هذا الكنز المدفون

جهينة نيوز:

عندما طُلب من صاحب جهاز الكشف عن المعادن البحث عن خاتم زفاف صديقه المفقود، كان آخر شيء يتوقعه هو العودة إلى المنزل حاملاً مبلغاً بقيمة 100،000 جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكر موقع "مترو" البريطاني، فقد أخذ بول راينارد (44 عامًا) بالبكاء عندما عثر هو وصديقه مايكل جوين (52 عامًا) على كمية كبيرة من الذهب. ولم يتمكن الزوجان اللذان كانا في عطلة قصيرة، من تصديق حظهما بعد العثور على مجموعة من 84 قطعة نقدية تعود إلى عام 1500 في حقل بالقرب من باليكاسل في أيرلندا الشمالية.

وأشار خبراء لبول إلى أنّ الكنز هو عملات هنري الثامن النادرة، وتقدر قيمة كل قطعة منها بـ5000 جنيه إسترليني. وأضاف أنّ العملات المعدنية الأخرى كالعملة المؤرخة عام 1546 تعود إلى حكم الملك المشهور إدوارد السادس ويمكن أن تصل قيمتها إلى 3000 جنيه إسترليني.

ويذكر أنّ أحد المزارعين فقد خاتمه وطلب منهما البحث عنه، وبعد ساعة ونصف من الحفر والبحث، عثر الخبيران على مجموعة النقود التي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات