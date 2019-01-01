جان يمان يوجه ضربة لجمهوره العربي

جهينة نيوز:

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تتعلّق بجان يمان الذي عبّر فيها عن رغبته في زيارة إسرائيل، لكنّه متخوف من الانتقادات. وسبق أن التقى بعدد من المعجبات الإسرائيليات والتقط معهن صوراً في إيطاليا.

ومجدداً، تعود أخبار من هذا القبيل لتنتشر حول الممثل التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من الجمهور العربي، آخرها ما ذكره برنامج "تعالى لنتحدث" عن أن جان يمان أصبح وجهاً إعلانياً لماركة عطر إسرائيلي، وأنه تقاضى مبلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي، أي ما يوازي تسعة ملايين ليرة تركية.

الخبر اعتبره الجمهور العربي استفزازاً لهم من الممثل التركي الذي يعلم أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وانطلقت دعوات لمقاطعة جان يمان وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنّ المتابعين العرب هم من جعلوا عدد متابعيه بالملايين. واتُّهم أنه صهيوني وأنه مستعد لفعل أي شيء مقابل الحصول على المال.

وكان ذُكر أيضاً أن جان يمان الذي كان متواجداً في منطقة أورتاكوي في أحد المطاعم، علم بوجوده عدد من المعجبات الإسرائيليات واصطفوا أمام الباب حتى ساعات الصباح الأولى على أمل لقاء نجمهم المفضل. وبحسب ما ذُكر، فإن إحدى المعجبات قالت: "حضرت من إسرائيل لرؤيته. وأقيم في فندق وأدفع في الليلة الواحدة 1000 ليرة تركية، وأدفع للتاكسي في كل مرة النقود لكي تأخذني إلى الأماكن التي يتواجد فيها جان يمان