إجلاء 13 ألف في ألمانيا بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز:

أجلت السلطات الألمانية اليوم الاثنين، 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة برلين، بسبب اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وكتبت شرطة برلين في صفحتها الرسمية على تويتر: "حوالي 13 ألف شخص تم إجلاؤهم في الساعة 9:30 حتى يتمكن خبراؤنا من نزع فتيل قنبلة وزنها 250 كيلوغراما زرعت خلال الحرب العالمية الثانية".

في وقت سابق، قامت سلطات مدينة كولونيا الألمانية بإجلاء حوالي 8.6 ألف شخص بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وغالباً ما يعثر في المناطق التي شهدت الحرب العالمية الثانية على قنابل تعود إلى حقبة الحرب التي امتدت من عام 1939 وحتى عام 1945.