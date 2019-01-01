انسحاب ثلاثة لاعبين من تشكيلة المنتخب الإيطالي

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين عن انسحاب 3 لاعبين من تشكيلة مباراتي المنتخب الوطني مع البوسنة والهرسك وأرمينيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك بسبب الإصابة.

وقرر مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني استبدال لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي بلاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي.

في حين فضل مدرب الآزوري عدم استدعاء بديل لكل من مدافع روما ليوناردو سبيناتسولا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي.

وضمنت إيطاليا تأهلها إلى النهائيات القارية وهي تواجه مضيفتها البوسنة والهرسك الجمعة قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام في باليرمو.

وهنا التشكيلة المعدلة:

- للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

- للدفاع: فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أندريا تشيستانا (بريشيا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ايمرسون بالمييري (تشلسي الانجليزي)، أليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

- للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، جورجينيو (تشلسي الإنجليزي)، رولاندو ماندراغورا (أودينيزي)، ساندرو تونالي (بريشيا)، نيكولو تسانيولو (روما).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا).

المصدر: "أ ف ب"