عطارد أمام الشمس فاحذروا النظر اليها

جهينة نيوز:

ينتظر سكان الأرض، حدثاً فريداً، اليوم، ولن يتكرر قبل 13 عاماً أخرى، أي في عام 2032، وهو مرور كوكب عطارد من أمام الشمس.

ويُرجع العلماء، حدوث هذه الظاهرة لميل مدار كوكب عطارد على مدار كوكب الأرض بـ 7 درجات تقريباً، ما يتيح لسكان الأرض، رؤية مرور عطارد أمام قرص الشمس في شهريأيار وتشرين الثاني فقط، وذلك حين يتقاطعان، ويكون الكوكبان على خط مستقيم واحد، وهو ما يحدث كل ١٣ عام.

ولن يتمكن المواطنون، من مشاهدة الحدث الذي سيبدأ عصر اليوم، ويستمر لخمسة ساعات، بالعين المجردة، إذ يستلزمهم استخدام الأجهزة المخصصة للرصد الفلكي، فحجم عطارد لن يتجاوز نسبة 0.5% من حجم الشمس، إلا أن الخبراء شدّدوا على عدم النظر لقرص الشمس خلال هذه الفترة، محذرين من مخاطر ذلك على العينين