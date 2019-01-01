استشهاد 3 مدنيين وجرح 20 آخرين بانفجار 3 سيارات مفخخة في القامشلي

جهينة نيوز:

استشهد 3 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح نتيجة تفجير ثلاث سيارات مفخخة بشكل متزامن في مدينة القامشلي.

و هزت ثلاثة انفجارات مدينة القامشلي بشكل متزامن تقريباً تبين أنها ناتجة عن انفجار 3 سيارات مفخخة بمواد متفجرة بشارع الوحدة وسط مدينة القامشلي تسببت باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار المراسل إلى أن التفجيرات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وبعض المحال التجارية واحتراق عدد من السيارات.

واستشهد في الـ 11 من الشهر الماضي عدد من المدنيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة من نوع (فان) في شارع منير حبيب قرب مطعم الأومري في مدينة القامشلي.