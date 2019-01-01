رامي جمال يعلن اصابته بهذا المرض والفنانون يدعموه

جهينة نيوز:

أعلن الفنان المصري رامي جمال مفاجأة بشأن إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي في "تويتر"، مؤكداً أنه بات يشعر بالضيق من محاولات إخفاء مرضه، ومخاوف البعض من مصافحته خوفاً من أن يكون المرض معدياً.

وقال جمال: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدّرني على الصبر، منذ فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف علمت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة وأطباء بدون أي نتيجة، رضيت وسلّمت أمري إلى الله، بخاصة بعد علمي أن الحزن يزيد المرض بجانب صعوبة عملي كمطرب والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع رامي جمال قائلاً: "وفعلاً أصبح يزيد لدرجة لفتت أنظار كثيرين، وأصبحوا يتساءلون كيف سأتعامل مع الناس وأنا فنان، ومنهم من كان يخاف أن يصافحني، ومن كان يسألني هل هو مرض معدٍ، لقد مرت سنة تقريباً، أصبحت أعاني حتى أجد طريقة أخفيه بها أثناء التصوير والحفلات، لدرجة دفعت بعض الناس لمطالبتي بالبحث عن عمل آخر، ووجدت أمامي حلّين إما إنهاء مسيرتي الفنية رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم المطرب المصري حديثه قائلاً: "الحل الآخر، أني لن أخفي مرضي مرة أخرى وتقبلوني به وترحموا كل من ابتلاهم ربنا به من نظرة أن شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي يقبلون الشخص مثلما هو، أطلت الحديث عليكم ولكن أردت أن أشرككم في حياة فنان".

وفي رسالة دعم منها رفضت إليسا أن يغيب جمال عن الساحة الفنية خوفاً من عدم تقبّل الناس لشكله الخارجي، وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر": "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت". وختمت كلامها مستشهدة بأغنية رامي جمال "حكاية روح" والتي يقول فيها: "أصل الحكاية مش حكاية شوق... حكاية روح"، واستبدلت كلمة "شوق" بـ"شكل" حيث قالت: "وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية "شكل"... حكاية روح"".

كما دعمت الفنانة المصرية زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المطرب رامي جمال، وعلقت: "إنسان محترم، ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا ما بترحمش، والنَّاس بقت صعبة يا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".

وتابعت: "رامي إنت إنسان موهوب، يمكن أنا ما تشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك، وإوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".