استمرار عمليات تصوير مسلسل" سر" رغم الظروف الصعبة في لبنان

جهينة نيوز:

تستمر عمليات تصوير مسلسل" سر" من بطولة الفنان السوري بسام كوسا واللبنانية داليدا خليل وانتاج شركة" ميديا هاوس" في قالب من التشويق والغموض بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يعيشها الشارع اللبناني

وذكرت الشركة المنتجة في بيان لها على حسابها في انستغرام استمرار العمل على عمليات التصوير وكتبت" في مواجهة الصعاب التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن على الصعيد السياسي، تواصل شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي و نهلة زيدان تصوير مسلسل "سر"من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

وتستمر عمليات التصوير في مدينة جبيل ومحيطها بحضور نجوم العمل بسام كوسا باسم مغنية داليد خليل وسام حنا رواد عليو ناتاشا شوفاني وسواهم.

كما بينت أنه يتم العمل على وضع الموسيقا التصويرية في أوروبا فقالت" من المتوقع ان يتم وضع الموسيقى التصويرية للعمل في اوروبا، في سبيل توفير القدر الأعلى من المهنية.

يذكر أن أحداث "سر" تسير بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض وتم عرض البرومو الخاص بالمسلسل في في فعاليات في مدينة كان الفرنسية Mipcom أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم ونال إعجاب المشاركين