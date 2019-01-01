عودة أكثر من 1.2 ألف مهجر سوري إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن أكثر من 1.2 ألف لاجئ قد عادوا إلى سورية من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1246 مهجرا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 197 شخصا عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1049 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

من جهة أخرى تم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة إعادة إعمار 5 منازل سكنية ومدرسة ومحطة واحدة لضخ المياه.

وقامت الوحدات الهندسة في الجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار.

وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.