قتلى بهجوم مسلح على نقطة ارتكاز أمني في مصر

جهينة نيوز:

أطلق مسلحون مجهولون النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، شمالي العاصمة المصرية.

وحسب الموقع الإلكتروني لجريدة "اليوم السابع" المصرية، فقد أطلق "مجهولين الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، اليوم الاثنين، وفروا هاربين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى".

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتولت النيابة التحقيق فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الجناة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بقيام مسلحين بإطلاق النار على كمين أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيام الخفراء بخدمه ليليه في كمين بقرية كفر الحصافه قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.