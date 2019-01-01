سورية تدين بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وتعرب عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس

الإثنين, 11 تشرين الثاني 2019 الساعة 12:08 | سياسة, محلي

سورية تدين بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وتعرب عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس

جهينة نيوز:

أدانت سورية بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وأعربت عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وتعرب عن التضامن مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس.

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها إلى جانب الشعب البوليفي الصديق في هذه الظروف الصعبة فإنها تقدر عاليا وقوفه إلى جانب القضايا العربية ومناصرته لنضال شعوب أمريكا اللاتينية ضد نزعات الهيمنة الأمريكية وتدخلاتها السافرة في شؤون هذه الدول.


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