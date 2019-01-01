روحاني: انتصار سياسي سنحصل عليه من الاتفاق النووي العام المقبل

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستحصل على انتصار سياسي من الاتفاق النووي العام المقبل وهي تصديرها للسلاح.

وقال روحاني في كلمة له بمدينة كرمان جنوبي البلاد، اليوم الاثنين "السنة المقبلة سوف نحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي وهو رفع العقوبات عن صادرات السلاح، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2231".

وشدد روحاني "مستعدون لتنفيذ التزاماتنا النووية كاملة والعودة عن الخطوات التي اتخذناها إذا قام الطرف المقابل بتنفيذ كامل تعهداته".

وأضاف روحاني "لن نستسلم للأعداء ووضع برنامجنا النووي في افضل حالاته".

هذا وشهد يوم أمس الأحد 10 تشرين الثاني وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أنه تم "وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وعدد من المسؤولين والمقاولين الروس، ومبعوث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن عملية صب الخرسانة في أساسات الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية ستتم بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، والمقاول الروسي.