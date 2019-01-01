اعلان الطوارئ في شرق استراليا لمواجهة الحرائق

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز الاستراليتين اليوم حالة الطوارئ لمواجهة موجة حرائق وصفت ب "الكارثية".

وذكرت رويترز أن السلطات الاسترالية رفعت التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى الى /خطر حرائق كارثية/ ليوم غد الثلاثاء وهي المرة الاولى التي يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.

وقالت غلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني ان الامر يتعلق بحماية الارواح وحماية الممتلكات وضمان سلامة الجميع.

واشارت حصيلة ضحايا واضرار حرائق الغابات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي في ولاية نيو ساوث ويلز الى مصرع ثلاثة أشخاص وتدمير ما لا يقل عن 150 منزل.