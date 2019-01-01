استشهاد طفلة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على عدة أحياء بحلب

جهينة نيوز:

استشهدت طفلة بعمر 6 سنوات جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء حلب.

و اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي وتحديداً في منطقة الراشدين مساء اليوم بعدد من القذائف الصاروخية على أحياء الأعظمية والحمدانية وسيف الدولة بحلب ما تسبب استشهاد طفلة بعمر6 سنوات ووقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأصيب أول أمس 3 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حيي حلب الجديدة والحمدانية بمدينة حلب كما أصيب يوم الجمعة الفائت 6 مدنيين نتيجة اعتداءات مماثلة على حي جمعية الزهراء عند الجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب.

وتعتدي المجموعات الإرهابية من مواقع انتشارها بالريف الغربي والجنوبي لمدينة حلب على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.