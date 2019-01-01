وزير الإعلام من الحسكة: ماضون في نقل بطولات الجيش العربي السوري وتعرية الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد وزير الإعلام عماد سارة أن الإعلام الوطني السوري مستمر في نقل بطولات الجيش العربي السوري وتعرية الإرهاب وتوثيق جرائمه وفضح داعميه ومموليه.

تأكيد وزير الإعلام جاء خلال زيارته إلى محافظة الحسكة للاطمئنان على الفريق الإعلامي الذي تعرض للإصابة بالأمس أثناء تغطيته العمليات العسكرية البطولية التي خاضها الجيش العربي السوري ضد العدوان التركي ومرتزقته في ريف تل تمر الشمالي.

واستهل الوزير سارة زيارته إلى محافظة الحسكة بالاطمئنان على صحة جرحى الجيش العربي السوري في المركز الإسعافي بمدينة الحسكة الذين أصيبوا خلال تصديهم البطولي لمرتزقة العدوان التركي.

وخلال لقائه الإعلاميين أكد وزير الإعلام أنه تقع على الأسرة الإعلامية مسؤولية كبيرة بعد حوار السيد الرئيس بشار الأسد على قناتي السورية والإخبارية وضرورة أن تكون على قدر هذه المسؤولية وتعمل بجد لتحويل إعلامنا إلى إعلام وطن ومواطن ينقل هموم ومعاناة المواطنين ويشير إلى مواقع الخلل بنزاهة وموضوعية.

وأشار الوزير سارة إلى أن الحرب الإرهابية على سورية لم تنته بعد ولكن نستطيع أن نقول إننا انتصرنا وأفشلنا مخططات الإرهاب في تحويل سورية لدولة فاشلة مشدداً على أن الإعلام الوطني السوري اتخذ من شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص شعاراً له وسيحرص هذا الإعلام أن يكون إلى جانب رجال الجيش العربي السوري خطوة بخطوة حتى دحر الإرهاب وعودة كامل الأرض إلى السيادة السورية مبينا أن الوزارة عملت خلال الحرب على نقل بطولات الجيش العربي السوري وتوثيق جرائم الإرهابيين وفضح داعميهم ومموليهم.

مداخلات الإعلاميين تركزت على ضرورة توفير مزيد من الدعم لوسائل الإعلام في المحافظة ولا سيما التجهيزات الفنية والمعدات التي من شأنها إيصال الرسالة الإعلامية بسهولة ويسر وتثبيت العمال المياومين والمستكتبين وتأمين مقرات دائمة لبعض الوسائل الإعلامية لأن الموجودة مستأجرة حيث وعد وزير الإعلام بمعالجة هذه الأمور وفق الإمكانيات وحسب الأولويات.

كما شارك وزير الإعلام خلال زيارته في تشييع ثلاثة من أبطال الجيش العربي السوري الذين استشهدوا خلال دفاعهم عن تراب الوطن وتصديهم للعدوان التركي ومرتزقته الإرهابيين في ريف تل تمر الشمالي.