أبراج الاثنين 11 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١١/ ١١: متسلط، قوي الإرادة، تهدف للحقيقة اينما كانت سواء بالحياة أو بالحب، تؤمن بالتعمق وتكره السطحية الى أقصى حد، يكره السطحية والهزيمة، قوانينه من صنعه، أهدافك واضحة لا تخشى الصعاب والتحدي وإذا اضطر لتحطيم قلبه، تجد طاقة أكثر في البيت والعائلة مع الأصدقاء، ظهورك بالعمل الجديد سوف يكون في اكثر من مكان ، وجود فرصة حقيقة تتطلب جهد طويل المدى ودرجة عالية من الانضباط، للبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والاثارة ، للبعض المشاكل بسبب تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب، دعم وأخبار جيدة، تحصيل على صعيد الميراث.

الحمل: الأجواء فيها مفاجأة مع حلول لبعض أوضاعك المالية، يمكن انفراج عن طريق هدية مكافأة استرداد دين، تنجز عمل يقدر الآخرين قيمتك وتكافا عليه، يولد عندك أجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة، بالعموم كن مطمئن لسير عملياتك تظهر مواهبك وتستفيد من هذا النهار

الثور: القمر عندك هذا يعني تحقيق أحلام وتكوين صداقات وقوة تحمل عالية وصمود، تميل إلى أن تكون مرتجل، اليوم بارع بحل تعقيدات وبعض مشاكلك وإصلاح أخطاء، تشعر بالقوة، تجد بر الأمان وقدرة على تحويل العقبات

الجوزاء: لا تتفرد برأي خاصة اذا شعرت بتململ حولك انتبه من طيش وسرعة وتأكد على أمورك قبل الانطلاق ولا تغامر بدون حساب، تحضر لمشروعات ابتعد عن الارتجال ينطلب منك حكمة وهدوء حتى تكون قادر على الاقناع و تأثير بالآخرين انتبه من الضياع والمضللين، تنتظر جواب يتحرك عكسك، لا تضيع الوقت، فترة مخيبة وخاسرة

السرطان: حيوية عالية، تقوم بعمل ولقاءات ودعوات، تبرز في الأضواء، تحضر لمشروع يرى النور قريباً، تعمل مقاربة واتفاق و تجد الناس حولك تطرح أفكار، تتحدى المعاكسات، بالعموم اليوم للدعوات واللقاءات والنشاط الاجتماعي، احتمال صداقة جديدة تتحول روابط أكثر وتقوم بخطوات مهمة دع حياتك للاصدقاء

الاسد: يوم جيد لتوضح بعض الأمور تواجه المصاعب، فكّر بنفسك وحاول أن تجد حل لأوضاعك العملية والاجتماعية، وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين، احتمال تجد الأنظار مسلطة عليك بالطاقة تجذب المؤامرة وبعض الانتقادات، نصيحة لك تصحح بعض الأوضاع وتثبت جدارتك في العمل ولا تتمرد ولا تحتج ودع صورتك جميلة وانتبه على صحتك، وعلى صعيد العاطفة قد تسبب لنفسك تقلبات، تعامل مع الغرباء

العذراء: يوم جيد لتتوضح بعض الامور وتكشف الأسرار، خير بالأيام القادمة، يوم للحلول والدعم من كل جانب، تلمس ولكن بالعموم سفر واتصالات وأوراق مهمة، نجاح ينتظرك بسبب الثقة بالنفس، مستعد لان تقوم بتجربة جديدة.

الميزان: الجو متطلب تحسن ملموس بأمورك المالية المشتركة، تجد تأخير في بعض المعاملات بلبلة والمصاريف هذا لا يمنع أن تعمل بملف و تشاور وتدرس بعض التفاصيل، يوجد نفقات متوجبة عليك اليوم، لكن بالعموم تعاون مع الآخرين وتقدم مساعدة انتبه من بعض الصداقات، استجابة للاخرين

العقرب: تراجع و متاعب وخاصةً على صعيد الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة لذلك ممنوع أن تختلف وتتحدى وجرّب أن تكسب خبرة بالحياة واسترخي حتى تتغير وتتكيف وتتكشف الأخطاء وتكون متسامح، قرّب مسافة ونشّط المواقف والعواطف واستعيد ثقتك بنفسك وانتبه على صحتك، وانتبه من مخالفة قانونية، لا تكن أناني كي لا يخيب املك

القوس: اليوم تقوم بحركة بناءة وتظهر خبرة ومهارة، احتمال أن تتعقد المواضيع بسبب العمل الذي يتراكم عليك، اعمل بسرعة و اطلب مساعدة من صديق أو زميل تلاحق عملك، اليوم شخصياً لا يوجد مانع أن تقدم بعض التنازلات وتكون بالمقابل متيقظ للأمور الخاصة فيك انتبه على صحتك و غذائك.

الجدي: نجاح في لقاءات تطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي، عندك لقاء رومنسي جيد، حضّر نفسك لتستفيد وتسير أمورك بطريقة ايجابية، تعيد إلى قلبك الاطمئنان وتعيش لحظات تسلية وترفيه، يوجد قسم احتمال تغيير ديكورات في المنزل واهتمام خاص بأحد الأولاد سعادة بإنجاز قام به، ينشرح صدرك

الدلو: نزاع مع احد من عائلتك او في العمل ممكن أن يعترض أحد من عائلتك على مشاريعك أو بعض توجهاتك ويعرقل خطواتك، المهم أن تنتصر وتحافظ على ثقتك بنفسك، بالعموم اليوم للعائلة تشتري أشياء للمنزل تقوم بعملية ترميم وتصليح واحتمال الضغط يصدر من الآخرين، لا تلجأ للمواربة واساليب الزيف بل افعلها بمحبة

الحوت: تتصرف بطريقة حكيمة،تسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن حظك اليوم تلاحق أهداف عديدة تطلق وجهات نظر وأفكار تثير الاعجاب، بالعموم تتلقى اجوبة على اسئلتك سفر واتصالات وتنقلات تكافأ على عمل وتجد الأمان بين الأخوة والجيران وتشعر بالفتور بالعواطف رغم تظاهرك بالمودة، تنشغل قليلا