إيران تبدأ بتدشين مفاعل بوشهر الثاني بحضور روسي رسمي

جهينة نيوز:

شارك رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وألكسندر لوكاشين رئيس شركة اتوم ستروي اكسبورت الروسية في مراسم صب خرسانة مفاعل بوشهر الثاني.

وأوضح صالحي في بيان له، أن اليوم الأحد سيشهد عملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية لمحطة بوشهر الكهرذرية. وسيتم المباشرة قريباً في العمل في تشييد المفاعل الثالث.

ووصف صالحي، أن تدشين الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر هو أضخم مشروع في ايران بتكلفة اجمالية وصلت 10 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا العمل يأتي في سيات الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء المحطات التي ستنتج كل وحدة نحو 1050 ميغاواط من الكهرباء.