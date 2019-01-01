تعرف على المأكولات التي تساعد على الحماية من ارتفاع ضغط الدم

جهينة نيوز:

كشف أطباء مركز "بلود بريشور" البريطاني أن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم المرتفع، ويحد من مخاطر مضاعفاته.

وتعد أمراض الكلى ومشاكل الرؤية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، من أكبر وأخطر مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وكشف الأطباء احتواء السلمون على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن رئيسي يعتمد عليه الجسم بشدة ليعمل بشكل صحيح، ما يساعد على خفض ضغط الدم عبر موازنة الآثار السلبية للملح.

الاعتماد على وجبة سمك السلمون مع المزيد من الفواكه مثل الموز تحديدا، والخضراوات والألياف، يزيد مستويات البوتاسيوم ما يدعم عمل الكليتين بكفاءة أكبر.

وكانت إحدى الدراسات قد أوضحت أن نقص البوتاسيوم يؤدي إلى زيادة احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم لدى الأصحاء.

وينصح الأطباء مرضى ارتفاع الضغط بممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.