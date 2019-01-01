إصابات بين المدنيين في قرية الأسدية نتيجة انفجار لغم زرعته قوات الاحتلال التركي

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتها على قرى وبلدات بريف الحسكة الشمالي واستهدفت منازل المدنيين في قرية الدردارة بقذيفة عبر طائرة مسيرة.

و استهدفت قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال التركي قرية الدردارة بريف منطقة رأس العين ما أدى إلى أضرار مادية في المكان في الوقت الذي أقدمت فيه مجموعات من مرتزقة أردوغان من التنظيمات الإرهابية على اقتياد أهالي القرية تحت التهديد بالسلاح والضرب بأعقاب البنادق واحتجازهم في أحد المباني لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.

واصيب عددا من سكان قرية الأسدية التابعة لمنطقة رأس العين بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في محيط القرية.

وأصيب أمس مراسل ومصورا أخبار السورية بشظايا قذيفة دبابة خلال تغطية اشتباكات الجيش مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في القرية.

وتنديدا بممارسات قوات الاحتلال التركي والإهابيين الذين يعملون بإمرتها خرج أمس أهالي قرية الدويرة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بمظاهرة تندد بأعمال السرقة والنهب التي تمارسها المجموعات الإرهابية التي تعمل تحت امرة قوات الاحتلال التركي بحق الممتلكات الخاصة والعامة في المنطقة.