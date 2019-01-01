الرئيس الأسد مع أحد جرحى الجيش السوري بعد صلاة المولد النبوي الشريف

الأحد, 10 تشرين الثاني 2019 الساعة 19:51 | شؤون محلية, أخبار محلية


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