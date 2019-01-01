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الرئيس الأسد مع أحد جرحى الجيش السوري بعد صلاة المولد النبوي الشريف
الأحد, 10 تشرين الثاني 2019 الساعة 19:51 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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