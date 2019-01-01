بنك روسي يكشف عن حاسوب إلكتروني خارق

جهينة نيوز:

كشف بنك سبيربنك الروسي عن أقوى حاسوب إلكتروني في روسيا وأطلق عليه (كريستوفاري).

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس قسم التكنولوجيات في بنك سبيربنك دافيد رافالوفسكي قوله “إن قدرات الحاسوب يمكن أن تستفيد منها شركات صغيرة وكبيرة ومؤسسات حكومية على حد سواء دون أن تطور بنيتها التحتية المعلوماتية وتكلف خبراء ليقوموا بصيانتها” مشيرا إلى أن الحاسوب الخارق متاح للمستخدمين بدءا من الـ 12 من كانون الأول المقبل.

ولفت إلى أن الحاسوب كريستوفاري هو مجمع للحواسيب الإلكترونية وبمقدوره إجراء حسابات معقدة وسريعة ومعالجة كميات هائلة من البيانات وبلغت إنتاجيته 7ر6 بيتافلوبس مع العلم أن بيتافلوبس هي وحدة قياس سرعة إجراء العمليات في الثانية.