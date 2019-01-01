ضابط تركي سابق: أردوغان يستغل المؤسسات الحكومية لنشر مؤلفات داعش

جهينة نيوز:

كشف الضابط السابق في الشرطة التركية أحمد أيلا أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان يستغل مؤسسات حكومة نظامه لنشر مؤلفات تنظيم (داعش) الإرهابي ما يهدد بتخريج أجيال جديدة من الإرهابيين.

وفي فيديو تداولته وسائل إعلامية قال أيلا الذي خدم بقسم مكافحة الإرهاب لمدة 25 عاماً: “يمكن لأردوغان أن يتواصل مع الكثير من الناس عن طريق استخدام أموال الدولة وغسل أدمغة الأشخاص المقيمين في المؤسسات ومن الأدوات الأساسية التي يستخدمها أردوغان الفكر المتطرف عن طريق تسويقه لكتب الأفكار المنحرفة”.

وأضاف: “أردوغان يستغل المؤسسات الحكومية لنشر مؤلفات (داعش) التي يتم شراؤها من قبل وزارة الثقافة التركية ويتم توزيع هذه الكتب (الداعشية) على المكتبات التركية وعليها ختم الدولة التركية” مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدد بتخريج أجيال من الإرهابيين.

وأشار أيلا إلى ممارسات نظام أردوغان الاستبدادية والقمعية بحق الأتراك وقال: “هناك خوف شديد لدى المواطنين الأتراك من كتابة أي تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو رفع صوتهم خوفاً من السجن”.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان وحكومته في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ودول أخرى إضافة إلى جعل تركيا ممراً لعبور عشرات آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.