إمبراطور اليابان وزوجته يجوبان طوكيو بمناسبة التتويج

جهينة نيوز:

جاب إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته ماساكا شوارع وسط طوكيو، الأحد، في موكب كبير بمناسبة التتويج، فيما اصطف المهنئون على الجانبين لتحيتهما، ملوحين بالأعلام، ورافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور للزوجين المبتسمين.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو (59 عاما) العرش، في مايو، خلفا لوالده أكيهيتو الذي أصبح أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ نحو 200 عام.

وكان من المقرر في بادئ الأمر تنظيم الموكب يوم 22 أكتوبر عندما تُوج الإمبراطور رسميا أمام حشد من الشخصيات البارزة من نحو 190 دولة، لكنه تأجل بسبب تداعيات إعصار مدمر اجتاح اليابان.

ولوّح الإمبراطور والإمبراطورة اللذين تخرجا في جامعة هارفارد، وعملا بالسلك الدبلوماسي، للناس من سيارة تويوتا مكشوفة، تجولت بهما في شوارع المدينة التي اصطف على جانبيها المشاهدون، وانتشر فيها أفراد الشرطة بكثافة.

وتجمع آلاف من الناس لمشاهدة الموكب على امتداد مساره الذي يبلغ 4.6 كيلومترا، علما أن بعضهم اصطف منذ الأمس ليضمن مكانا جيدا للمشاهدة.

وقال هيوري أوكازاكي الذي اصطف من مساء الأمس أمام القصر الإمبراطوري: "لأشهد هذه اللحظة التاريخية بعيني، ولأرى ابتسامة الإمبراطور والإمبراطورة. كنت أريد مكانا في المقدمة".

وأضاف "لم أستطع الانتظار فجئت مساء الأمس"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ولعبت الفرق موسيقى احتفالية مع تحرك الموكب الذي يمتد بطول 400 متر، ويضم 46 سيارة، تقل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وغيرهم.

وخصصت السلطات حوالي 16.1 مليار ين (147 مليون دولار) للمراسم المصاحبة للتتويج خلال العام بزيادة 30 في المائة عن تكلفة احتفالات اعتلاء أكيهيتو العرش قبل 30 عاما.