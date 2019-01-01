الداخلية العراقية: القبض على 10 عناصر من داعش في الموصل

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال إعلام الوزارة، في بيان، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناء على معلومات دقيقة.. ألقت القبض على 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق وأحياء النهضة والقاهرة والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن من هؤلاء "اثنان كانا يعملان في ما يسمى الأمنية، وأحدهم كان يعمل في ما يسمى بالشرعية، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يعرف بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.